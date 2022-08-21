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1 час назад

Болдуин пожаловался на отказы в съемках из-за гибели оператора

Lenta.ruиещё 2

Голливудский актер Алек Болдуин получил отказ по пяти контрактам после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом артист заявил в интервью CNN.

Болдуин пожаловался на отказы в съемках из-за гибели оператора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пожаловался, что его перестали снимать в кино из-за трагического случая.

«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая», — рассказал актер.

Болдуин признался, что хотел уйти из кинобизнеса, однако передумал благодаря поддержке жены Хилари.

14 августа сообщалось, что ФБР выпустило отчет с подробностями убийства Хатчинс. В нем говорится, что Болдуин, случайно ее застреливший, все-таки нажал на курок пистолета. Судебно-медицинская экспертиза показала, что оружие не могло выстрелить самостоятельно. ФБР классифицировало смерть как несчастный случай, учитывая отсутствие у Болдуина явного умысла причинить вред здоровью Хатчинс.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» актер выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,ФБР,
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