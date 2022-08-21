Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Актер Леонтьев рассказал о специфичных педагогических методах Олега Табакова

Слово и Дело

Советский и российский актер театра и кино Авангард Леонтьев раскрыл тонкости педагогических методов режиссера Олега Табакова.

Актер рассказал о специфичных педагогических методах Табакова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам артиста, мэтр зачастую делал необычные шаги, чтобы увидеть эмоциональность учеников. Табаков считал, что настоящие актеры должны иметь способность к переживаниям. Отчего он мог вместо уроков отправить студентов на похороны.

«Когда умирал какой-нибудь корифей МХАТа, Олег Павлович говорил: «Я отменяю занятия. Пойдите проводите. Это полезно для артистов». Не всякому дано — сопереживать. Многие черствы, холодны, железобетонны. А другие — раз! — и в слезы. Такие годятся в артисты», – рассказал Леонтьев.

Артист также обратил внимание, что Табаков никогда не был безразличен ни к своим воспитанникам, ни к коллегам. Он всегда спешил на помощь и был готов выручить даже деньгами. Режиссер остался в памяти Авангарда Леонтьева чутким и отзывчивым человеком.

Актеры,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители