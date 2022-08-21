Актер рассказал о специфичных педагогических методах Табакова

По словам артиста, мэтр зачастую делал необычные шаги, чтобы увидеть эмоциональность учеников. Табаков считал, что настоящие актеры должны иметь способность к переживаниям. Отчего он мог вместо уроков отправить студентов на похороны.

«Когда умирал какой-нибудь корифей МХАТа, Олег Павлович говорил: «Я отменяю занятия. Пойдите проводите. Это полезно для артистов». Не всякому дано — сопереживать. Многие черствы, холодны, железобетонны. А другие — раз! — и в слезы. Такие годятся в артисты», – рассказал Леонтьев.

Артист также обратил внимание, что Табаков никогда не был безразличен ни к своим воспитанникам, ни к коллегам. Он всегда спешил на помощь и был готов выручить даже деньгами. Режиссер остался в памяти Авангарда Леонтьева чутким и отзывчивым человеком.