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4 часа назад

Алек Болдуин пожаловался на потерю работы

Газета.Ruиещё 4

Актер Алек Болдуин рассказал в интервью CNN о потере пяти контрактов после инцидента с гибелью оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

Алек Болдуин пожаловался на потерю работы
Фото: @alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... » — сказал он.

По его словам, работодатель отказал ему после нескольких месяцев переговоров.

Болдуин также добавил, что хотел уйти из кинобизнеса, но передумал из-за жены, которая поддерживала его.

Ранее в ФБР выяснили, что выстрел Болдуина на съемках «Ржавчины» не был случайным.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Актеры,Галина Хатчинс,ФБР,
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