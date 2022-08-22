Алек Болдуин пожаловался на потерю работы

Актер Алек Болдуин рассказал в интервью CNN о потере пяти контрактов после инцидента с гибелью оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... » — сказал он.
По его словам, работодатель отказал ему после нескольких месяцев переговоров.
Болдуин также добавил, что хотел уйти из кинобизнеса, но передумал из-за жены, которая поддерживала его.
Ранее в ФБР выяснили, что выстрел Болдуина на съемках «Ржавчины» не был случайным.
21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.