Алек Болдуин пожаловался на потерю работы

Актер Алек Болдуин рассказал в интервью CNN о потере пяти контрактов после инцидента с гибелью оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

Фото: @alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) @alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... » — сказал он.

По его словам, работодатель отказал ему после нескольких месяцев переговоров.

Болдуин также добавил, что хотел уйти из кинобизнеса, но передумал из-за жены, которая поддерживала его.

Ранее в ФБР выяснили, что выстрел Болдуина на съемках «Ржавчины» не был случайным.