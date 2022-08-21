Алек Болдуин заявил, что его карьера закончена

Спустя почти десять месяцев после смертельной стрельбы на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин рассказал, как эта трагедия и её последствия повлияли на его собственную жизнь. Напомним, что инцидент произошёл 21 октября, когда 64-летний актёр разрядил бутафорский пистолет, убив 42-летнего кинооператора Галину Хатчинс и ранив режиссёра Джоэла Соузу. Однако сам он утверждает, что не нажимал на курок револьвера. В недавнем интервью CNN, опубликованном в пятницу, Болдуин сказал, что после инцидента он потерял как минимум пять рабочих мест и опасается за свою безопасность. Тем более, когда бывший президент Дональд Трамп публично заявил, что, по его мнению, Алек специально убил Хатчинс.

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«Вчера меня уволили с другой работы. Я собирался пойти в кино, сесть в самолёт... Я разговаривал с этими ребятами несколько месяцев, и вчера они сказали мне, что не хотят сниматься со мной из-за этого», — поделился актёр. Он добавил, что пережитый им стресс «отнял годы жизни», и назвал свою жену Хиларию единственной причиной, по которой он не ушёл из индустрии насовсем. «Если бы у меня не было моей жены, я не знаю, где бы я был сейчас... Если бы у меня не было её, я бы, наверное, уволился, ушёл на пенсию, уехал, продал всё, что у меня было, купил дом в глуши и просто нашёл бы себе другое занятие, например, продажу недвижимости», — сказал Болдуин.

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Появившись в программе The Chris Cuomo Project, которая вышла в эфир во вторник, Алек настаивал на том, что смерть Хатчинс — это настоящая трагедия, а не вопрос его собственной репутации. «Я здесь не жертва. Для меня всё наладится. Для меня всё прояснится. Я уверен в этом на тысячу процентов. Настоящая трагедия заключается в том, что случилось с этой женщиной», — добавил Алек.