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4 часа назад

Николас Кейдж может вернуться во франшизу "Сокровище нации" спустя 15 лет

Газета.Ruиещё 2

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью ComicBook сообщил, что сценарий третьей части приключенческой франшизы «Сокровище нации» уже написан. По словам кинематографиста, в ближайшее время его передадут исполнителю главной роли в серии Николасу Кейджу.

Кейдж может вернуться во франшизу "Сокровище нации"
Фото: Thomas Peter/ReutersThomas Peter/Reuters

«Сценарий действительно хорош, надеюсь, Кейджу он понравится», — сказал Брукхаймер.

Параллельно Disney+ готовит к выпуску сериал по франшизе, в нем сыграют актеры дилогии Джастин Барта и Харви Кейтель. Кейджа в проекте, скорее всего, не будет.

Приключенческие фильмы о поисках сокровищ «Сокровище нации» и «Сокровище нации: Книга тайн» вышли в 2004 и 2007 годах соответственно.

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