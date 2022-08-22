Кейдж может вернуться во франшизу "Сокровище нации"

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью ComicBook сообщил, что сценарий третьей части приключенческой франшизы «Сокровище нации» уже написан. По словам кинематографиста, в ближайшее время его передадут исполнителю главной роли в серии Николасу Кейджу.
«Сценарий действительно хорош, надеюсь, Кейджу он понравится», — сказал Брукхаймер.
Параллельно Disney+ готовит к выпуску сериал по франшизе, в нем сыграют актеры дилогии Джастин Барта и Харви Кейтель. Кейджа в проекте, скорее всего, не будет.
Приключенческие фильмы о поисках сокровищ «Сокровище нации» и «Сокровище нации: Книга тайн» вышли в 2004 и 2007 годах соответственно.