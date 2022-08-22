Кейдж может вернуться во франшизу "Сокровище нации"

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью ComicBook сообщил, что сценарий третьей части приключенческой франшизы «Сокровище нации» уже написан. По словам кинематографиста, в ближайшее время его передадут исполнителю главной роли в серии Николасу Кейджу.

Фото: Thomas Peter/Reuters Thomas Peter/Reuters

«Сценарий действительно хорош, надеюсь, Кейджу он понравится», — сказал Брукхаймер.

Параллельно Disney+ готовит к выпуску сериал по франшизе, в нем сыграют актеры дилогии Джастин Барта и Харви Кейтель. Кейджа в проекте, скорее всего, не будет.