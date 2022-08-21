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23 минуты назад

Умер актер Леон Витали

ТАСС

Британский актер Леон Витали, долгие годы сотрудничавший с режиссером Стэнли Кубриком (1928-1999), умер в возрасте 74 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета The Independent.

Умер актер Леон Витали
Фото: ТАССТАСС

Витали запомнился широкой аудитории прежде всего по роли лорда Буллингдона в картине Кубрика "Барри Линдон (Barry Lindon, 1975). Актер также играл в еще одном фильме режиссера "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut, 1999) и был его помощником на съемках триллера "Сияние" (The Shining, 1980) и драмы "Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket, 1987).

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