Умер актер Леон Витали

Британский актер Леон Витали, долгие годы сотрудничавший с режиссером Стэнли Кубриком (1928-1999), умер в возрасте 74 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета The Independent .

Витали запомнился широкой аудитории прежде всего по роли лорда Буллингдона в картине Кубрика "Барри Линдон (Barry Lindon, 1975). Актер также играл в еще одном фильме режиссера "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut, 1999) и был его помощником на съемках триллера "Сияние" (The Shining, 1980) и драмы "Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket, 1987).