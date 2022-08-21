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3 часа назад

Первый на Луне: Джонни Депп получил неожиданное предложение о работе

Super.ru

Реабилитация еще недавно опальной звезды идет полным ходом. Источник таблоида TMZ рассказал, что Джонни может появиться на церемонии MTV Video Music Awards, которая пройдет 28 августа в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси. В разные годы актер выигрывал призы телеканала в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший злодей», «Мировая суперзвезда» и, наконец, стал обладателем «Премии поколения» в 2012 году. Правда, за всеми этими наградами он поднимался на сцену на другом мероприятии — MTV Movie Awards. Так что же Депп будет делать на церемонии, где чествуют лучшие видеоклипы года? Все гениально и очень странно: он якобы появится на VMA не в качестве почетного гостя или номинанта в категории «Самый убедительный истец года», а в роли символа премии — Лунного человека. По словам источника, связанного с организацией церемонии, в какой-то момент актер выйдет на сцену в серебристом скафандре и это станет главным сюрпризом вечера. Ну то есть стало бы сюрпризом, если бы не болтливость анонима. Впрочем, бурные аплодисменты Джонни в любом случае обеспечены!

Джонни Депп получил неожиданное предложение о работе
Фото: Super.ruSuper.ru
Актеры,Джонни Депп,
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