Владислав Тирон сыграет Эраста Фандорина в сериале «Азазель»

Актер Владимир Тирон, получивший популярность благодаря сериалу «Триггер», сыграет Эраста Фандорина в проекте «Азазель». Однако данная информация еще не получила официального подтверждения.

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Роль императора Николая III досталась артисту Максиму Матвееву. Ранее он признавался, что действия в сериале происходят в альтернативном мире.

Согласно сюжету, правитель государства разделит трон с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».