Владислав Тирон сыграет Эраста Фандорина в сериале «Азазель»

Актер Владимир Тирон, получивший популярность благодаря сериалу «Триггер», сыграет Эраста Фандорина в проекте «Азазель». Однако данная информация еще не получила официального подтверждения.
Роль императора Николая III досталась артисту Максиму Матвееву. Ранее он признавался, что действия в сериале происходят в альтернативном мире.
Согласно сюжету, правитель государства разделит трон с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
Примечательно, что сценаристами картины стали выпускники ВГИКа Сергей и Никита Поповы. Данный проект стал для них дебютным.