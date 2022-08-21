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1 час назад

Владислав Тирон сыграет Эраста Фандорина в сериале «Азазель»

Слово и Дело

Актер Владимир Тирон, получивший популярность благодаря сериалу «Триггер», сыграет Эраста Фандорина в проекте «Азазель». Однако данная информация еще не получила официального подтверждения.

Владислав Тирон сыграет Эраста Фандорина в сериале «Азазель»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Роль императора Николая III досталась артисту Максиму Матвееву. Ранее он признавался, что действия в сериале происходят в альтернативном мире.

Согласно сюжету, правитель государства разделит трон с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Примечательно, что сценаристами картины стали выпускники ВГИКа Сергей и Никита Поповы. Данный проект стал для них дебютным.

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