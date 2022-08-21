Звезда "Мстителей" поучаствует в запуске космического корабля NASA

29 августа звезды мультфильма Pixar «Базз Лайтер» Крис Эванс и Кеке Палмер, а также музыкант и актер Джек Блэк посетят запуск космического корабля «Орион» на ракете-носителе Space Launch System (SLS) с территории Космического центра Кеннеди. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте NASA.

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Запуск будет проводиться в рамках программы «Артемида», это станет первым полетом ракеты-носителя SLS. Миссия получила название Artemis 1. Полет будет беспилотным. Планируется, что «Орион» проведет в космосе около трех недель, из них три дня — на ретроградной орбите Луны.

Начало запуска запланировано на 15:33 по московскому времени в понедельник, 29 августа.

В публикации NASA отмечается, что Эванс, Палмер и Блэк примут участие в прямой трансляции запуска. Также в рамках эфира музыканты Джош Гробан и Херби Хэнкок исполнят гимн США, а Филадельфийский симфонический оркестр сыграет патриотическую композицию «America the Beautiful».