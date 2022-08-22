Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
4 часа назад

Юэн Макгрегор ответил на вопрос о роли в фильмах Marvel

Газета.Ru

Актер Юэн Макгрегор признался, что не особо заинтересован в присоединении к вселенной Marvel.

Юэн Макгрегор ответил на вопрос о роли в фильмах Marvel
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Актер Юэн Макгрегор признался, что на данный момент не может заявить о желании исполнить одну из ролей во вселенной Marvel. Слова актера «Звездных войн» передает Сomicbook.

«Не знаю, хочу ли этого... Потому что мне нравится делать совершенно разные вещи. Я люблю режиссировать, хотел бы снова оказаться в театре. Поэтому, мне кажется, я не нуждаюсь в еще одной [большой франшизе]», — сказал Макгрегор, при этом отметив, что не говорит точное «нет» проектам Marvel.

Актеры,Нет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители