Юэн Макгрегор ответил на вопрос о роли в фильмах Marvel

Актер Юэн Макгрегор признался, что на данный момент не может заявить о желании исполнить одну из ролей во вселенной Marvel. Слова актера «Звездных войн» передает Сomicbook.

«Не знаю, хочу ли этого... Потому что мне нравится делать совершенно разные вещи. Я люблю режиссировать, хотел бы снова оказаться в театре. Поэтому, мне кажется, я не нуждаюсь в еще одной [большой франшизе]», — сказал Макгрегор, при этом отметив, что не говорит точное «нет» проектам Marvel.