Актер Шон Бин назвал свою самую любимую экранную смерть

Но известный британский актер Шон Бин относится к таким трагическим финалам своих персонажей со снисходительностью и даже юмором.

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Мало того, что он не боится «умирать» на экране, у артиста даже есть свои любимые экранные «смерти».

Зрители, конечно, помнят две самые знаменитые трагедии его персонажей. Первую он нашел в результате пущенных орками стрелами в «Братстве кольца», а вторую ― с эпичным обезглавливанием в «Игре престолов».

Сам актер любит обе этих роли. Но все же из двух лучших он сумел выбрать то, что ему ближе.