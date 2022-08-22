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2 часа назад

Актер Шон Бин назвал свою самую любимую экранную смерть

Inc-News

Но известный британский актер Шон Бин относится к таким трагическим финалам своих персонажей со снисходительностью и даже юмором.

Актер Шон Бин назвал свою самую любимую экранную смерть
Фото:  Inc-News Inc-News

Мало того, что он не боится «умирать» на экране, у артиста даже есть свои любимые экранные «смерти».

Зрители, конечно, помнят две самые знаменитые трагедии его персонажей. Первую он нашел в результате пущенных орками стрелами в «Братстве кольца», а вторую ― с эпичным обезглавливанием в «Игре престолов».

Сам актер любит обе этих роли. Но все же из двух лучших он сумел выбрать то, что ему ближе.

«Боромир во «Властелине колец» является моей лучшей и любимой смертью в кино. Он ушел очень трагически и по-геройски», - рассказал актер.

Актеры,Игра престолов,Шон Бин,
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