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2 часа назад

Умер актер из «Безумного Макса» Винсент Джил

Мир24

В Австралии на 84-м году жизни скончался актер Винсент Джил, получивший известность благодаря роли гонщика по прозвищу Ночной Ездок в культовом фильме 1979 года «Безумный Макс», сообщает телеканал ABC.

Умер актер из «Безумного Макса» Винсент Джил
Фото:  Мир24 Мир24

«К сожалению, это правда... Винс Джил нас покинул. Он был очень слабым в течение довольно долгого времени», – написал в социальных сетях его коллега Пол Джонстон.

Помимо «Безумного Макса», Джил также снимался в многочисленных фильмах и эпизодах австралийских телесериалов, таких как «Убийство», «Заключенный», «Номер 96», «Четвертый дивизион», «Соседи» и других.

Актеры,Безумный Макс,Соседи,
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