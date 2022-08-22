Умер актер из «Безумного Макса» Винсент Джил

В Австралии на 84-м году жизни скончался актер Винсент Джил, получивший известность благодаря роли гонщика по прозвищу Ночной Ездок в культовом фильме 1979 года «Безумный Макс», сообщает телеканал ABC.
«К сожалению, это правда... Винс Джил нас покинул. Он был очень слабым в течение довольно долгого времени», – написал в социальных сетях его коллега Пол Джонстон.
Помимо «Безумного Макса», Джил также снимался в многочисленных фильмах и эпизодах австралийских телесериалов, таких как «Убийство», «Заключенный», «Номер 96», «Четвертый дивизион», «Соседи» и других.