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27 минут назад

Хайек оценила работу Джоли в качестве режиссера

runews24.ru

Актриса Сальма Хайек поделилась с изданием Deadline впечатлениями о работе с Анджелиной Джоли. Она считает свою коллегу лучшим режиссером, с которым ей когда-либо приходилось работать.

Хайек оценила работу Джоли в качестве режиссера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Хайек и Джоли встретились на съемочной площадке фильма «Без крови», съемки начались летом этого года. Сальма отметила, что наслаждалась каждой секундой работы с Джоли. Несмотря на сложность экранизации, ей было приятно приходить на работу каждый день.

Хайек отметила, что ее коллега очень заботливо и тепло относится к актерам, всегда находится с ними на связи и «горит» своей работой.

«Она гений», - подытожила Хайек.

Актеры,Сальма Хайек,Анджелина Джоли,
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