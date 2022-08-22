Хайек оценила работу Джоли в качестве режиссера

Актриса Сальма Хайек поделилась с изданием Deadline впечатлениями о работе с Анджелиной Джоли. Она считает свою коллегу лучшим режиссером, с которым ей когда-либо приходилось работать.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Хайек и Джоли встретились на съемочной площадке фильма «Без крови», съемки начались летом этого года. Сальма отметила, что наслаждалась каждой секундой работы с Джоли. Несмотря на сложность экранизации, ей было приятно приходить на работу каждый день.

Хайек отметила, что ее коллега очень заботливо и тепло относится к актерам, всегда находится с ними на связи и «горит» своей работой.