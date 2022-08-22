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1 час назад

Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил

Газета.Ruиещё 1

Ушел из жизни австралийский актер Винсент Джил, сообщает The Independent.

Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер известен по роли гонщика по прозвищу Ночной Ездок в культовом фильме "Безумный Макс". Смерть Джила подтвердил его коллега по картине Пол Джонстон. Причина кончины не уточнялась.

"К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его",

- заявил Джонстон.

Актер отметил, что самым теплым воспоминанием с коллегой стал MMCon 2015 в Японии. Поначалу он и другие артисты беспокоилась за состояние Джила. Они переживали, что Винсент не сможет перенести долгие и напряженные дни встреч, общения, путешествий и съездов. Однако причины для беспокойств оказались напрасны.

"Винс был на высоте. Подпитывался энергией замечательных японских фанатов, и в тех случаях, когда я смотрел на него и беспокоился о его способности продолжать, он отмахивался от любых опасений и показывал, что у него гораздо больше выносливости, чем у многих из нас, гораздо более молодых мужчин. Мы будем вспоминать о тебе, Винс, когда посмотрим на небо",

- поделился Джонстон. Ранее умер актер Николай Лебедев.

Актеры,Безумный Макс,Николай Лебедев,
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