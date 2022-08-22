Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил

"Винс был на высоте. Подпитывался энергией замечательных японских фанатов, и в тех случаях, когда я смотрел на него и беспокоился о его способности продолжать, он отмахивался от любых опасений и показывал, что у него гораздо больше выносливости, чем у многих из нас, гораздо более молодых мужчин. Мы будем вспоминать о тебе, Винс, когда посмотрим на небо",