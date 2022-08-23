Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала «Сваты» Железняк изменила образ ради роли Бабы-Яги

Слово и Дело

Актриса Олеся Железняк изменила свой образ до неузнаваемости. Звезда сериала «Сваты» сыграла роль Бабы-Яги в новом фильме. Фанаты не узнали артистку на фотографиях со съемок картины.

Звезда «Сватов» изменила образ ради роли Бабы-Яги
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Железняк стала известной после съемок в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты». Актрисе хорошо удавалось играть в комедийных проектах. Сейчас же Олеся опубликовала в своем Telegram-канале снимки в образе Бабы-Яги.

Фотографии напугали фанатов. Железняк объяснила им, что это новая роль в фильме. Премьера картины должна состояться в следующем году. Олеся также поинтересовалась у поклонников, как им такой образ.

Актеры,Олеся Железняк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители