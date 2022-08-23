Звезда «Сватов» изменила образ ради роли Бабы-Яги

Актриса Олеся Железняк изменила свой образ до неузнаваемости. Звезда сериала «Сваты» сыграла роль Бабы-Яги в новом фильме. Фанаты не узнали артистку на фотографиях со съемок картины.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Железняк стала известной после съемок в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты». Актрисе хорошо удавалось играть в комедийных проектах. Сейчас же Олеся опубликовала в своем Telegram-канале снимки в образе Бабы-Яги.