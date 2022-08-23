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3 часа назад

Николас Кейдж изменил внешность ради роли и помолодел

Super.ruиещё 1

Еще один актер преобразился ради нового кинопроекта. Николас Кейдж особо себе не изменял и всегда ходил с одной прической. Но тут что-то пошло не так: теперь актер разгуливает с яркими волосами! Вангуем, что он покрасился из-за интересного предложения режиссера. Но сам пока всех карт не раскрывает. Возможно, конечно, Кейдж решил сменить имидж по собственной инициативе. Но сомневаемся, что Николасу захотелось таких перемен в 58 лет. Так что ждем подробностей. А пока отметим, что новый образ актеру очень идет. Минимум минус 10 лет на лицо.

Николас Кейдж изменил внешность ради роли и помолодел
Фото: Super.ruSuper.ru
Актеры,Николас Кейдж,
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