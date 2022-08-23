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3 часа назад

Актриса Сара Мишель Геллар рассказала о паузе в карьере после смерти Робина Уильямса

Газета.Ru

Актриса Сара Мишель Геллар рассказала о том, как взяла паузу в карьере после смерти актера Робина Уильямса.

Звезда «Баффи» рассказала о паузе в карьере после смерти Уильямса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Геллар и Уильямс вместе снимались в комедийном сериале «Сумасшедшие». «Я работала всю жизнь. Когда у меня родились дети, когда умер Робин, столько всего навалилось, и я сказала — мне нужна пауза», — поделилась звезда «Баффи — истребительницы вампиров» в беседе с People.

Геллар и Уильямс работали над ситкомом CBS с 2013 по 2014 год, шоу выдержало один сезон и было последней телеработой Уильямса. «Мне нужно было быть рядом с детьми в первые важные годы их жизни. Нужна была пауза, чтобы быть таким родителем, каким я хотела стать», — добавила Геллар.

В браке с актером Фредди Принцем-младшим у Геллар родилось двое детей: Шарлотта Грейс (12) и Роки Джеймс (9). Сейчас актриса вернулась к работе в кино — она сыграет главную роль в сериале «Волчья стая».

11 августа 2014 года Робин Уильямс совершил самоубийство. Ранее сообщалось, что дети Робина Уильямса почтили его память в 8-ю годовщину смерти звезды.

Актеры,Сара Геллар,Робин Уильямс,
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