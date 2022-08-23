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1 час назад

Озвучившая индейскую принцессу Покахонтас актриса Ирен Бедард арестована

Газета.Ru

Актриса Ирен Бедард, озвучившая индейскую принцессу Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, арестована в штате Огайо (США) за дебош. Об этом сообщает TMZ.

Звезду «Покахонтас» арестовали за дебош
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что полицейским 19 августа поступило сообщение о женщине, уснувшей в кустах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что 55-летняя женщина (Бедард) уже пришла в себя. Она стала кричать на полицейских, попыталась убежать от них и разбить ближайшую витрину.

Когда полицейские заявили Бедард, что намерены арестовать ее, актриса попыталась вырваться, на нее пришлось надеть наручники и насильно усаживать в полицейскую машину.

В камере Ирен Бедард провела два дня, 21 августа ее выпустили.

В ноябре 2020 года Бедард была арестована дважды за три дня и также оказывала сопротивление полицейским.

Ранее сообщалось, что победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин получил три года лишения свободы.

Актеры,Walt Disney,
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