Звезду «Покахонтас» арестовали за дебош

Актриса Ирен Бедард, озвучившая индейскую принцессу Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, арестована в штате Огайо (США) за дебош. Об этом сообщает TMZ.
Уточняется, что полицейским 19 августа поступило сообщение о женщине, уснувшей в кустах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что 55-летняя женщина (Бедард) уже пришла в себя. Она стала кричать на полицейских, попыталась убежать от них и разбить ближайшую витрину.
Когда полицейские заявили Бедард, что намерены арестовать ее, актриса попыталась вырваться, на нее пришлось надеть наручники и насильно усаживать в полицейскую машину.
В камере Ирен Бедард провела два дня, 21 августа ее выпустили.
В ноябре 2020 года Бедард была арестована дважды за три дня и также оказывала сопротивление полицейским.
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