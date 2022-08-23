Звезда "Реальных пацанов" заявила о романе с продюсером сериала

Актриса Зоя Бербер , известная по роли Леры из «Реальных пацанов», призналась, что завязала роман с креативным продюсером проекта Александром Синегузовым во время съемок первого сезона, пишет «7 дней».

«Когда мы снимали первый сезон, у меня начались отношения с Александром, креативным продюсером и одним из авторов сценария "Реальных пацанов". Очень многое было взято из нашей с Сашей реальной жизни»,

Она рассказала, как ее попросили ознакомиться со сценарием. В тексте актриса узнала собственные слова, сказанные возлюбленному несколько дней назад. Бербер отметила, что съемки в сериале способствовали ее преображению из «пацанки» в «леди».