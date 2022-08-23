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1 час назад

Звезда "Реальных пацанов" Бербер призналась, что состояла в отношениях с продюсером сериала

Газета.Ru

Актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры из «Реальных пацанов», призналась, что завязала роман с креативным продюсером проекта Александром Синегузовым во время съемок первого сезона, пишет «7 дней».

Звезда "Реальных пацанов" заявила о романе с продюсером сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда мы снимали первый сезон, у меня начались отношения с Александром, креативным продюсером и одним из авторов сценария "Реальных пацанов". Очень многое было взято из нашей с Сашей реальной жизни»,

— вспомнила Бербер.

Она рассказала, как ее попросили ознакомиться со сценарием. В тексте актриса узнала собственные слова, сказанные возлюбленному несколько дней назад. Бербер отметила, что съемки в сериале способствовали ее преображению из «пацанки» в «леди».

Ранее звезда «Реальных пацанов» Сергей Ершов рассказал о самом строгом наказании в детстве.

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