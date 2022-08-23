Звезда "Оно" сыграет главную роль в сиквеле "Планеты обезьян"

Американский актер Оуэн Тиг сыграет главную роль в новых фильмах франшизы «Планета обезьян», сообщает Deadline.

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Актер сыграет примата в грядущих картинах. Тиг известен по ролям в таких проектах, как «Оно» и «Черное зеркало».

Подробности предстоящей картины не разглашаются. Создатели проекта держат информацию о фильмах в строжайшем секрете.

Известно, что режиссером выступит Уэс Болл. Ранее кинематографист работал над популярной подростковой антиутопией «Бегущий в лабиринте» с Диланом О`Брайеном и Томасом Сангстером в главных ролях.