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1 час назад

Звезда фильма "Оно" Оуэн Тиг сыграет главную роль в сиквеле "Планеты обезьян"

Газета.Ru

Американский актер Оуэн Тиг сыграет главную роль в новых фильмах франшизы «Планета обезьян», сообщает Deadline.

Звезда "Оно" сыграет главную роль в сиквеле "Планеты обезьян"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер сыграет примата в грядущих картинах. Тиг известен по ролям в таких проектах, как «Оно» и «Черное зеркало».

Подробности предстоящей картины не разглашаются. Создатели проекта держат информацию о фильмах в строжайшем секрете.

Известно, что режиссером выступит Уэс Болл. Ранее кинематографист работал над популярной подростковой антиутопией «Бегущий в лабиринте» с Диланом О`Брайеном и Томасом Сангстером в главных ролях.

«Планета обезьян» основа на одноименном романе французского писателя Пьера Буля. Первая киноадаптация произведения вышла в 1968 году, впоследствии получив несколько сиквелов, мультфильмов и телевизионных проектов. По мотивам сюжета книги были также созданы комиксы и видеоигры.

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