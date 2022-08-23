Актеры, которые стали режиссерами и сняли удачные фильмы

В киноиндустрии нередко встречаются актеры, сменившие гримерный трейлер на кресло режиссера. Правда, далеко не всегда такие эксперименты кончаются для зрителя приятным сеансом. Собрали несколько удачных примеров такой смены профессии.
Пожалуй, самый яркий пример звезды, успешно мигрировавшей из одной профессии в другую. Режиссерский дебют Гибсона состоялся почти 30 лет назад — тогда вышла драма «Человек без лица» (1993). С тех пор Мэл снял всего пять фильмов, зато каких! В 1996-м лента о борьбе шотландцев за независимость от Англии «Храброе сердце» забрала главные режиссерские награды «Оскара» — за лучший фильм и режиссуру. Спустя 20 лет Гибсон снова был номинирован американскими киноакадемиками — на сей раз за военную драму «По соображениям совести». Другие две картины престижных номинаций не получили, зато были на ура приняты кинокритиками и зрителями: это исторические ленты «Апокалипсис» (2006) о племенах майя и «Страсти Христовы» (2004) о последних 12 часах жизни Иисуса.
Данила Козловский начал снимать фильмы пять лет назад. Его дебютная работа «Тренер» вышла на большие экраны в 2018 году, заработала в прокате 820 млн рублей при бюджете в 390 млн рублей, а также получила неплохой рейтинг в 6,9 на «Кинопоиске». Следующая режиссерская работа Козловского — «Чернобыль» (2020) — провалилась по всем фронтам: на фоне успеха сериала HBO об аварии на Чернобыльской АЭС картину Козловского засыпали низкими оценками (4,8), в прокате фильм не смог отбить бюджет в 689 млн рублей. А вот следующая работа Данилы — сериал «Карамора» (2022) — оказалась по душе пользователям онлайн-кинотеатров. И не случись в мире санкций, сериал Козловского о вампирах в царской России наверняка захотели бы получить в свою библиотеку международные стриминги.
Совсем недавно сеть кинотеатров КАРО отменила повторный прокат последнего фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Тем не менее картина о матриархате по мотивам одноименной пьесы Литвиновой с Софьей Эрнст и Светланой Ходченковой получила немало положительных отзывов. Это далеко не первый режиссерский проект Литвиновой. Ее дебют состоялся еще в 2000 году, когда на экраны вышла драма «Богиня: Как я полюбила», в которой сама Рената сыграла роль следователя Фаины. Еще одна полнометражная картина Ренаты — фэнтези-детектив «Последняя сказка Риты» (2012) — с бюджетом всего в 200 тысяч долларов. К слову, Рената сняла и несколько короткометражек. Главная особенность всех лент Литвиновой — бессменный композитор в лице певицы Земфиры.
В прошлом году 91-летний актер выпустил свой очередной фильм «Мужские слезы», главную роль в котором сам же и сыграл. Иствуд начал снимать себя в своих же картинах еще 50 назад: в 1971-м вышла его первая режиссерская работа «Грязный Гарри». Но до всемирного признания пришлось немного подождать: в 1992-м выходит вестерн «Непрощенный», который приносит Иствуду самые ценные «Оскары» — за лучший фильм и режиссуру. В 2005-м легенда Голливуда повторяет успех и забирает те же статуэтки за работу «Малышка на миллион». За последние 20 лет Иствуд снял несколько успешных картин. Среди них «Подмена» (2008) с Анджелиной Джоли и Джоном Малковичем, «Таинственная река» (2003) с Шонном Пенном, «Чудо на Гудзоне» (2016) с Томом Хэнксом, «Гран Торино» (2008) и «Наркокурьер» (2018) с самим Клинтом.
У Бена Аффлека целых два «Оскара», но ни один из них не достался ему за актерство. В 1998 году они вместе со своим другом Мэттом Дэймоном получили награду за лучший сценарий в фильме «Умница Уилл Хантинг». В 2013-м Аффлек стал обладателем «Оскара» за картину «Операция Арго» об эвакуации из американского посольства в Иране, захваченного во время революции 1979 года. Фильм получил три статуэтки: две за лучший адаптированный сценарий и монтаж и одну главную награду за лучший фильм.