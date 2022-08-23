Актеры, которые стали режиссерами и сняли удачные фильмы

В киноиндустрии нередко встречаются актеры, сменившие гримерный трейлер на кресло режиссера. Правда, далеко не всегда такие эксперименты кончаются для зрителя приятным сеансом. Собрали несколько удачных примеров такой смены профессии.

Фото: Super.ru Super.ru

Мэл Гибсон

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Пожалуй, самый яркий пример звезды, успешно мигрировавшей из одной профессии в другую. Режиссерский дебют Гибсона состоялся почти 30 лет назад — тогда вышла драма «Человек без лица» (1993). С тех пор Мэл снял всего пять фильмов, зато каких! В 1996-м лента о борьбе шотландцев за независимость от Англии «Храброе сердце» забрала главные режиссерские награды «Оскара» — за лучший фильм и режиссуру. Спустя 20 лет Гибсон снова был номинирован американскими киноакадемиками — на сей раз за военную драму «По соображениям совести». Другие две картины престижных номинаций не получили, зато были на ура приняты кинокритиками и зрителями: это исторические ленты «Апокалипсис» (2006) о племенах майя и «Страсти Христовы» (2004) о последних 12 часах жизни Иисуса.

Данила Козловский

Данила Козловский начал снимать фильмы пять лет назад. Его дебютная работа «Тренер» вышла на большие экраны в 2018 году, заработала в прокате 820 млн рублей при бюджете в 390 млн рублей, а также получила неплохой рейтинг в 6,9 на «Кинопоиске». Следующая режиссерская работа Козловского — «Чернобыль» (2020) — провалилась по всем фронтам: на фоне успеха сериала HBO об аварии на Чернобыльской АЭС картину Козловского засыпали низкими оценками (4,8), в прокате фильм не смог отбить бюджет в 689 млн рублей. А вот следующая работа Данилы — сериал «Карамора» (2022) — оказалась по душе пользователям онлайн-кинотеатров. И не случись в мире санкций, сериал Козловского о вампирах в царской России наверняка захотели бы получить в свою библиотеку международные стриминги.

Рената Литвинова

Совсем недавно сеть кинотеатров КАРО отменила повторный прокат последнего фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Тем не менее картина о матриархате по мотивам одноименной пьесы Литвиновой с Софьей Эрнст и Светланой Ходченковой получила немало положительных отзывов. Это далеко не первый режиссерский проект Литвиновой. Ее дебют состоялся еще в 2000 году, когда на экраны вышла драма «Богиня: Как я полюбила», в которой сама Рената сыграла роль следователя Фаины. Еще одна полнометражная картина Ренаты — фэнтези-детектив «Последняя сказка Риты» (2012) — с бюджетом всего в 200 тысяч долларов. К слову, Рената сняла и несколько короткометражек. Главная особенность всех лент Литвиновой — бессменный композитор в лице певицы Земфиры.

Клинт Иствуд

Бен Аффлек