Что было не так с руками к Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко была фанатом своей профессии. Всю жизнь она работала на съемочной площадке, даже когда здоровье стало подкашивать. "Рамблер" расскажет, что было не так с руками актрисы.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Долгое время Народная артистка страдала от ревматоидного артрита. Это заболевание вызывает сильные боли при движении, он неизлечим, но при правильном и своевременном лечении возможно достижение ремиссии.

Если обычный артрит может быть зафиксирован у пожилого человека и не привести к инвалидности, то ревматоидный почти всегда приводит к трудностям в жизни.

Кроме боли заболевание провоцирует изменения суставов, кости буквально разъезжаются в разные стороны. У Гурченко пострадали кисти рук. Если присмотреться, то уже на кадрах из “Вокзала для двоих” можно заметить скованность ее конечностей.

кадр из фильма

Из ситуации большая поклонница моды Людмила Гурченко вышла творчески, она начала носить перчатки. Аксессуар стал не только ее визитной карточкой, но и скрывал руки от любопытных глаз.

Снизить риск появления заболевания трудно, так как чаще всего оно возникает из-за генетической предрасположенности. Чтобы определить заболевание на ранних стадиях, можно сдать генетический тест.