Что происходит с Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины»

В октябре прошлого года голливудский актер Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». Он выстрелил из реквизитного револьвера, по его словам, будучи уверенным в том, что оружие заряжено холостыми патронами. После трагедии актер дал комментарий, в котором заявил, что «шокирован» случившемся, сотрудничает с полицией и готов оказать любую помощь семье погибшей. Что сейчас происходит в жизни звезды и чем закончилось расследование несчастного случая, читайте в материале «Рамблера».

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В августе этого года стали известны новые подробности дела: ФБР провело расследование и эксперимент с идентичным оружием и заключило, что Алек Болдуин все-таки спустил курок, хоть актер и утверждал, что лишь держал оружие в руках. Следователи почти полностью исключили «случайность» выстрела. Эти данные были переданы в следственный комитет Нью-Мексико, который до сих пор занимается делом об убийстве режиссера Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

Адвокат звезды тут же прокомментирован обвинения:

«Отчет ФБР неправильно истолковывается. Пистолет выстрелил во время испытаний только один раз — без нажатия на спусковой крючок — когда курок был отведен назад, пистолет сломался в двух частях. ФБР не удалось выстрелить из револьвера, даже при нажатии на спусковой крючок, потому что он был в очень плохом состоянии».

Однако карьера Болдуина продолжает лететь под откос: так, в недавнем интервью CNN Алек признался, что после несчастного случая на съемочной площадке, его уволили из пяти проектов. Актер несколько месяцев вел переговоры с продюсерами и уже собирался лететь на съемки, когда ему сообщили по телефону, что не хотят сотрудничать с ним.

«Я был готов идти в кино, прыгать в самолет. Я разговаривал с этими ребятами несколько месяцев, и вчера они сказали мне: «Мы не хотим сниматься с тобой из-за произошедшего»»,