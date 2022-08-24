Мать звезды «Улиц разбитых фонарей» лишилась машины из-за долгов

Звезда «Улиц разбитых фонарей» и фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок пожаловался, что судебные приставы изъяли у его матери машину в счет непогашенного кредита. Об этом сообщает kp.ru.

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По его словам, в бардачке машины лежало полмиллиона рублей — его гонорар с последних съемок. «У инвалида забрали единственное средство передвижения! Я возил маму по больницам, магазинам. Хотя у нас еще идут судебные тяжбы, которые не позволяют изымать авто. Но это еще полбеды. В бардачке лежал конверт с деньгами, я не знаю, как их теперь забрать», — негодует артист.

Горонок объяснил, что у матери есть непогашенный кредит в размере 300 тыс. руб., а стоимость авто составляет около 700 тыс. руб. После случившегося женщине стало плохо, ее госпитализировали, сейчас она находится под присмотром сына.

«У нее случился сердечный приступ. Кардиограмма у меня есть в качестве доказательства. Давление 229 на 190. Мама не смогла остановить приставов, только плакала и смотрела в окно»,

— вспоминает Марк Горононк.