Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
3 часа назад

Мать-инвалид звезды фильма "Ты у меня одна" лишилась машины из-за долгов

Газета.Ru

Звезда «Улиц разбитых фонарей» и фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок пожаловался, что судебные приставы изъяли у его матери машину в счет непогашенного кредита. Об этом сообщает kp.ru.

Мать звезды «Улиц разбитых фонарей» лишилась машины из-за долгов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в бардачке машины лежало полмиллиона рублей — его гонорар с последних съемок. «У инвалида забрали единственное средство передвижения! Я возил маму по больницам, магазинам. Хотя у нас еще идут судебные тяжбы, которые не позволяют изымать авто. Но это еще полбеды. В бардачке лежал конверт с деньгами, я не знаю, как их теперь забрать», — негодует артист.

Горонок объяснил, что у матери есть непогашенный кредит в размере 300 тыс. руб., а стоимость авто составляет около 700 тыс. руб. После случившегося женщине стало плохо, ее госпитализировали, сейчас она находится под присмотром сына.

«У нее случился сердечный приступ. Кардиограмма у меня есть в качестве доказательства. Давление 229 на 190. Мама не смогла остановить приставов, только плакала и смотрела в окно»,

— вспоминает Марк Горононк.

В начале 2021 года сам Горонок был госпитализирован с инфарктом.

Актеры,Марк Горонок,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители