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3 часа назад

Самые унизительные кастинги, которые пришлось пройти актрисам

Мира Маркина

Работа актеров многим видится сказкой: многомиллионные гонорары, всемирная известность, ковровые дорожки и частные самолеты – о чем еще можно мечтать? Однако прежде, чем добиться успеха и всех вышеперечисленных благ, многие артисты проходят через множество серьезных испытаний, в числе которых унизительные кастинги.

Унизительные кастинги, которые пришлось пройти актрисам
Фото: Кадр из фильма "Трансформеры"Кадр из фильма "Трансформеры"

Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

Меган Фокс

Кадр из фильма "Трансформеры"

Майкла Бэя, режиссера "Трансформеров", нередко обвиняли в дурном обращении с актрисами. Фокс лишь подтвердила слухи – актриса рассказала, что ей было крайне неприятно проходить прослушивание, потому что режиссер потребовал, чтоб она помыла его "феррари".

Дженнифер Лоуренс

Кадр из фильма "Голодные игры"

В начале карьеры, когда Лоуренс была еще совсем юной актрисой, продюсеры потребовали, чтобы она похудела на семь килограммов за неделю. По словам артистки, ее заставляли ходить обнаженной вместе с пятью другими женщинами, которые были гораздо худее. После такого нестандартного кастинга продюсер посоветовала Дженнифер использовать ее обнаженные кадры в качестве мотивации к похудению.

Эмми Россум

Кадр из сериала "Бесстыжие"

Возмутительный инцидент произошел с актрисой в 2017 году. Агент позвонил Россум и рассказал, что ее хотят пригласить на роль в крупную картину. Кастинга не будет, но есть одно условие:

"Продюсерам нравится ваша работа, но режиссер хочет, чтобы вы пришли в его офис в бикини",

– уточнила агент.

При этом ни одна из сцен фильма не подразумевала даже частичного обнажения актрисы.

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