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51 минуту назад

Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Lenta.ru

Британский актер Том Харди выиграл две золотые медали на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Об этом сообщает People.

Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На мероприятии собирали деньги организации REORG — она помогает ветеранам, военнослужащим и сотрудникам экстренных служб, которые борются с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и физическими травмами.

44-летний артист победил одного из своих соперников перекрестным захватом рук. Борьба со вторым оппонентом длилась две минуты.

Отмечается, что Харди тренируется в организации REORG с 2011 года. Именно тогда, во время подготовки к фильму «Воин», он начал заниматься джиу-джитсу. Актер также является доверенным лицом REORG, в июле он посетил штаб-квартиру организации в Лондоне.

Актеры,Воин,Том Харди,
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