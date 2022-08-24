Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Британский актер Том Харди выиграл две золотые медали на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Об этом сообщает People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На мероприятии собирали деньги организации REORG — она помогает ветеранам, военнослужащим и сотрудникам экстренных служб, которые борются с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и физическими травмами.

44-летний артист победил одного из своих соперников перекрестным захватом рук. Борьба со вторым оппонентом длилась две минуты.