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2 часа назад

Умер актер сериала "Интерны" Максим Пинскер

Газета.Ruиещё 12

Актер Максим Пинскер скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила его жена Ирина Пинскер в беседе с ТАСС. Супруга артиста рассказала, что Пинскер умер в больнице утром 24 августа. Точная причина смерти пока неизвестна.

Умер актер сериала "Интерны" Максим Пинскер
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло", — заявила жена актера.

Пинскер родился 5 февраля 1964 года. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре Маяковского. Актер дебютировал в кино в 1989 году. Он снялся в картине "Месть". Артист известен по работам в проектах "Интерны", "Гитлер капут!", "Ранетки", "Кремлевские курсанты", "Доктор Тырса", "Дед Мороз. Битва Магов", "Дурак", "Колл-центр". Ранее умер заслуженный артист РСФСР Анатолий Пузырев.

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