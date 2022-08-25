Харламов показал фото с бывшей спутницей на съемках сериала

Популярный российский юморист и шоумен Гарик Харламов в среду, 24 августа, поделился со своими поклонниками фотоснимком со съемок нового сезона комедийного телесериала «Гусар».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На снимке один из ведущих и резидентов телешоу Comedy Club запечатлен совместно с партнершей по сериалу телеканала ТНТ, своей бывшей возлюбленной, российской актрисой Екатериной Ковальчук, пишет портал ctnews.

Знаменитости некоторое время встречались на фоне съемок первого сезона российского сериала. Однако в начале нынешнего года появилась информация, что артисты расстались.

В начале января артист заявил, что хочет организовать свое антишоу знакомств на телевидении. Харламов давно следит за передачей «Давай поженимся!», а в его соцсетях появлялось все больше шуток, посвященных этому шоу. В этот раз юморист задумался о создании антипода передачи — шоу «Давай разведемся!».