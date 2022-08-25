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16 минут назад

Звезда «Интернов» Максим Пинскер внезапно умер после съемок

WomanHit.ru

Родственники актера обратились к поклонникам для сбора денег на похороны.

Звезда «Интернов» внезапно умер после съемок
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актёр сериалов «Интерны», «Колл-Центр», «Физрук», фильма «Дурак», «Тяжеловес» и многих других Максим Пинскер скончался в Москве на 59-м году жизни. 20 августа актёр уехал на съёмки в Калугу, а когда вернулся, то уже был в плохом состоянии — не мог самостоятельно ходить, жаловался на боли в ноге. Сын Пинскера Яков рассказал телеграм-каналу Mash, что близкие вызвали скорую помощь, актера госпитализировали. Врачи поставили диагноз — инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови. После у пациента остановилось дыхание. Сейчас родственники начали сбор средств на похороны Пинскера — жена брата Максима в социальных сетях опубликовала посты с просьбой людей о финансовой помощи. Отметим, что у Максима Пинскера остались трое детей, младшему из которых сейчас 15 лет.

Актеры,Дурак,Максим Пинскер,
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