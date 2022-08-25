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2 часа назад

Звезды фильма «Майор Гром: Чумной доктор» приедут в Екатеринбург

Ura.Ru

Актеры Александр Сетейкин и Сергей Горошко приедут в Екатеринбург на творческую встречу, которая пройдет в рамках фестиваля гик-культуры «ГикКон». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Звезды фильма «Майор Гром: Чумной доктор» приедут в Екатеринбург
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Любой желающий сможет задать вопрос актеру Александру Сетейкину из фильма „Майор Гром: Чумной доктор“ и редакции издательства оригинальных комиксов BUBBLE, а также послушать группу ANZHELA VOPIT, гитаристом и вокалистом которой является актер Сергей Горошко», — заявили представители «ГикКона». Встреча с Сетейкином пройдет в 16.30, выступление группы Сергея Горошко — в 18.30.

Помимо этого, в программе фестиваля включены косплей-шоу, мастер-классы по танцам с веером и созданию оригами, встречи с музыкантами, сценаристами и художниками. Также в этом году в рамках фестиваля пройдет 12 разнообразных лекций, где расскажут истории последних 50 лет игровой индустрии, раскроют тайну, как одновременно рисовать и писать комиксы и зачем пишут книги про игры.

На «Аллее авторов» посетителей фестиваля будут ждать изделия ручной работы, комиксы и графические романы, а также еда и напитки. Фестиваль «ГикКон» пройдет 27 августа с 10.00 до 20.00 в ТРЦ «Радуга Парк» (Репина, 94). Вход свободный.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон» обсудят выпуск нового комикса «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Помимо этого, представят графический роман «Александр Ярославич. Героический эпос» о жизни Александра Невского.

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Актеры,Александр Сетейкин,Сергей Горошко,Алексей Балабанов,Александр Невский,
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