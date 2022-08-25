Наталья Бочкарева стала известна большому количеству людей благодаря своей роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». На момент начала съемок Бочкарева служила в МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого был Олег Табаков.
Разумеется, Наталье необходимо было поговорить с Табаковым по поводу предложения о работе, так как ей надо было понять, как она будет совмещать сериал и театр. В итоге она столкнулась со странной реакцией на рассказ о том, где она хочет работать.
В шоу «Главный вопрос» Наталья рассказала, что ответил Табаков на ее вопрос об участии в проекте.
«Я пришла, конечно же, к своему учителю и художественному руководителю театра Олегу Павловичу Табакову. Сказала, что мне предлагают такую историю и я не знаю, соглашаться или нет. Я тогда сказала, что будет максимум сто серий. Если мы как-то разрулим историю с репетициями и спектаклями, то я пойду. Так как он преподавал в Гарварде, он знал этот ситком и знал сериал. И он говорит: «Это ты будешь играть эту женщину с лошадиным лицом?». Я говорю: «Ну я же не с лошадиным, я сделаю ее по-русски обаятельной». Олег Павлович меня поддержал, именно поэтому я пошла в эту историю», – заявила Бочкарева в разговоре с Пашей Мавриди.