«Я пришла, конечно же, к своему учителю и художественному руководителю театра Олегу Павловичу Табакову. Сказала, что мне предлагают такую историю и я не знаю, соглашаться или нет. Я тогда сказала, что будет максимум сто серий. Если мы как-то разрулим историю с репетициями и спектаклями, то я пойду. Так как он преподавал в Гарварде, он знал этот ситком и знал сериал. И он говорит: «Это ты будешь играть эту женщину с лошадиным лицом?». Я говорю: «Ну я же не с лошадиным, я сделаю ее по-русски обаятельной». Олег Павлович меня поддержал, именно поэтому я пошла в эту историю», – заявила Бочкарева в разговоре с Пашей Мавриди.