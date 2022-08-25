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1 час назад

Егор Бероев сыграет героического пилота

New Magazine

Режиссер Сарик Андреасян представил проект фильма “На солнце, вдоль рядов кукурузы” (“Кукурузное поле”). Он будет посвящен подвигу пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел посадить самолет “Уральских авиалиний”, несмотря на отказ двух двигателей, и спас жизни 233 человек.

Егор Бероев сыграет героического пилота
Фото: New MagazineNew Magazine

Главную роль в фильме сыграет Егор Бероев. Об этом режиссер сообщил в своем инстаграм: “Совсем скоро приступаем к съемкам фильма “На солнце, вдоль рядов кукурузы”! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем! Слава Богу, Егору сценарий понравился и скоро мы вместе совершим этот полет! У нас хорошая история, хороший актерский состав, хорошая команда, но остальное вы узнаете уже в кино!”.

В фильме примет участие также и его жена Ксения Алферова. На днях Егор Бероев уже похвастался первыми кадрами со съемочной площадки. Поклонники заметили, что актеру невероятно идет форма пилота. “Вы правда очень похожи с пилотом, посадившим самолет на кукурузное поел”, “Только вы сможете показать его достоверно”, “Как вам идет форма”, “Егор супермужчина”,- написали они.

Напомним, экипаж авиакомпании прославился безупречной реакцией в нештатной ситуации: Airbus во время набора высоты столкнулся со стаей птиц, отказали двигатели. Сажать тяжелую машину с пассажирами на борту пришлось буквально на брюхо – в поле кукурузы близ подмосковной деревни Рыбаки. Фраза, ставшая крылатой и вынесенная режиссером в название будущего фильма, принадлежит бортпроводнику Дмитрию Ивлицкому: он направлял пассажиров во время эвакуации.

Актеры,Сарик Андреасян,Егор Бероев,Ксения Алферова,Уральские авиалинии,
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