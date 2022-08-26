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2 часа назад

Кейт Бланшетт сыграет дирижера в фильме "Тар"

Газета.Ru

Двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт сыграет дирижера в фильме «Тар» Тодда Филда, первого фильма режиссера за 16 лет, премьера которого назначена на Венецианский кинофестиваль. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Кейт Бланшетт сыграет дирижера в новом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бланшетт играет вымышленного дирижера Лидию Тар. На первых кадрах тизера Бланшетт стоит черном фоне и выпускает дым изо рта.

«Ты не можешь начать без меня. Я запускаю часы»,

— говорит голос за кадром, пока Тар изучает стопку пластинок классической музыки и принимает задумчивую позу, кусая ногти.

Тизер рассказывает о женщине, которая выходит из-под контроля ии достигает предела.

Согласно фильму, Тар считается одним из величайших ныне живущих композиторов и дирижеров, а также первой женщиной-главным дирижером крупного немецкого оркестра. Также в фильме сыграли Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Софи Кауэр, Джулиана Гловера, Марк Стронг и другие.

Музыку к «Тару» написала Хильдур Гуднадоттир, первая женщина-композитор, получившая премию «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучший оригинальный саундтрек.

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