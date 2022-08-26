Кейт Бланшетт сыграет дирижера в новом фильме

Двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт сыграет дирижера в фильме «Тар» Тодда Филда, первого фильма режиссера за 16 лет, премьера которого назначена на Венецианский кинофестиваль. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бланшетт играет вымышленного дирижера Лидию Тар. На первых кадрах тизера Бланшетт стоит черном фоне и выпускает дым изо рта.

«Ты не можешь начать без меня. Я запускаю часы»,

— говорит голос за кадром, пока Тар изучает стопку пластинок классической музыки и принимает задумчивую позу, кусая ногти.

Тизер рассказывает о женщине, которая выходит из-под контроля ии достигает предела.

Согласно фильму, Тар считается одним из величайших ныне живущих композиторов и дирижеров, а также первой женщиной-главным дирижером крупного немецкого оркестра. Также в фильме сыграли Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Софи Кауэр, Джулиана Гловера, Марк Стронг и другие.