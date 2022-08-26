Кейт Бланшетт сыграет дирижера в новом фильме

Двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт сыграет дирижера в фильме «Тар» Тодда Филда, первого фильма режиссера за 16 лет, премьера которого назначена на Венецианский кинофестиваль. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Бланшетт играет вымышленного дирижера Лидию Тар. На первых кадрах тизера Бланшетт стоит черном фоне и выпускает дым изо рта.
«Ты не можешь начать без меня. Я запускаю часы»,
— говорит голос за кадром, пока Тар изучает стопку пластинок классической музыки и принимает задумчивую позу, кусая ногти.
Тизер рассказывает о женщине, которая выходит из-под контроля ии достигает предела.
Согласно фильму, Тар считается одним из величайших ныне живущих композиторов и дирижеров, а также первой женщиной-главным дирижером крупного немецкого оркестра. Также в фильме сыграли Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Софи Кауэр, Джулиана Гловера, Марк Стронг и другие.
Музыку к «Тару» написала Хильдур Гуднадоттир, первая женщина-композитор, получившая премию «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучший оригинальный саундтрек.