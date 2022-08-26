Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Американский актер Джо Тата, известный по роли Нэтта Буссиччио в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", ушел из жизни. Ему было 85 лет. О смерти артиста сообщил его коллега по сериалу Иан Эндрю Зиринг.
"За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров 90210, Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата",
– написал Зиринг в соцсети.
По данным издания Deadline, в 2018 году у актера диагностировали болезнь Альцгеймера.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ушла из жизни звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210".