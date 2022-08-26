Галина Польских призналась, почему отказалась от личной жизни

Полвека одиночества и жизнь, положенная на алтарь профессии и материнства. Галина Польских впервые рассказала, почему отказалась от простого женского счастья и от сильного мужского плеча рядом.

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Знаменитая актриса и просто очень красивая женщина Галина Польских много лет одна. Два коротких брака остались в прошлом лишь только актрисе исполнилось 30 лет. С тех пор Галина Александровна была одинока. Одна растила дочерей, одна справлялась со всеми тяготами, но никогда не жаловалась. Первый брак Польских с режиссером Фаиком Гасановым, с которым актриса познакомилась еще будучи студенткой ВГИКа, был счастливым. Раннее замужество, маленькая дочь и уютный дом в Баку. Галина Александровна признается, что очень любила семью мужа и его самого. Но в 1965 году Гасанов погиб в автокатастрофе под Одессой, оставив Польских вдовой с 5-летней дочерью на руках.

Второй брак актриса называет ошибкой и случайностью. Так было положено. Курортный роман с Александром Суриным, сыном директора «Мосфильма», привел к беременности. В браке пара прожила меньше года и развелась, когда Галине Александровне было всего 29 лет. Так, актриса осталась одна с двумя детьми. Конечно, Польских хотелось чувствовать рядом опору и сильное плечо, но судьба распорядилась иначе: «Человек, который бы о тебе заботился и приносил зарплату. Что-то покупал в дом, конечно. Но так сложилась жизнь. Жизнь не как мы захотим, а как получается».

Впервые 82-летняя звезда призналась, почему решила отказаться от личной жизни. Причина — дети, которые ревновали маму к поклонникам и ухажерам.

«Я считаю, что не имела права тревожить, беспокоить и расстраивать своих девочек. Они у меня всегда стояли на первом месте»,