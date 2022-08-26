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3 часа назад

Сарик Андреасян объяснил любовь режиссеров к актеру Прилучному

Слово и Дело

Павел Прилучный долгое время остается одним из самыхпопулярных российских актеров. Его последней работой стали съемки в сериале режиссера Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову».

Сарик Андреасян объяснил любовь режиссеров к актеру Прилучному
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Андреасян лично пригласил Прилучного на главную роль, таккак считает его незаменимым актером по ряду причин.

«Полностью понимаю, почему Павел — большая звезда и всегда ею будет. Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него. Обожаю противоречивых героев, так как в жизни мы все противоречивы»,

— цитирует режиссера «Газета.ru».

Андреасян считает, что если бы взял другого актера наглавную роль в своем сериале, то зритель бы не увидел столь брутального героя.

Актеры,Сарик Андреасян,Павел Прилучный,
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