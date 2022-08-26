Сарик Андреасян объяснил любовь режиссеров к актеру Прилучному

Павел Прилучный долгое время остается одним из самыхпопулярных российских актеров. Его последней работой стали съемки в сериале режиссера Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову».
Андреасян лично пригласил Прилучного на главную роль, таккак считает его незаменимым актером по ряду причин.
«Полностью понимаю, почему Павел — большая звезда и всегда ею будет. Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него. Обожаю противоречивых героев, так как в жизни мы все противоречивы»,
— цитирует режиссера «Газета.ru».
Андреасян считает, что если бы взял другого актера наглавную роль в своем сериале, то зритель бы не увидел столь брутального героя.