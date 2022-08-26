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2 часа назад

Актер Хабаров о тяжелой депрессии: жить не хотел, был на краю

Газета.Ruиещё 2

Российский актер и звезда сериала "Казанова" Антон Хабаров в беседе с изданием "7 дней" рассказал о том, как справился с нежеланием жить. По его словам, он обратился к психологу и считает, что это необходимо делать каждому актеру.

Актер Хабаров о тяжелой депрессии: жить не хотел, был на краю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы обращаемся к психологу, когда заходим в тупик и сами не можем справиться. Да и вообще, я считаю, что всем актерам необходим психолог. У нас стрессовая работа, поэтому психику нужно держать в чистоте",

— сказал артист.

Хабаров признался, что к тяжелой депрессии привели детские травмы - воспоминания о том, как на его глазах умер дедушка, а позже сильно болела бабушка.

"Это не просто депрессия, я вообще жить не хотел. Могу сказать, что я был на краю. Я очень долго себя вытягивал из этой ямы, медленно, тяжело было много слез",

— поделился он. Кроме того, он рассказал, что ему пришлось отказаться от семьи ради карьеры.

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