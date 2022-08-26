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3 часа назад

Наталья Рудова случайно оголила грудь на премьере "Жизни по вызову"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Наталья Рудова случайно показала грудь во время интервью на премьере сериала "Жизнь по вызову", где сыграла главную роль. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Наталья Рудова случайно оголила грудь на премьере "Жизни по вызову"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На видео артистка эмоционально отвечает на вопрос репортера и разводит руками в сторону, после чего ее пиджак приоткрылся. Рудова со смехом отреагировала на ситуацию и поправила пиджак.

В "Жизни по вызову" Рудова играет секс-работницу. Также главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный. 23 августа вышел трейлер сериала, а 25 августа состоялась премьера первых эпизодов в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее Наталья Рудова призналась, что согласна прибавить в весе ради роли у Квентина Тарантино. При этом артистка добавила, что современные технологии избавляют актеров от подобного издевательства над своим телом.

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