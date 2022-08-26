Наталья Рудова случайно оголила грудь на премьере "Жизни по вызову"

Актриса Наталья Рудова случайно показала грудь во время интервью на премьере сериала "Жизнь по вызову", где сыграла главную роль. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На видео артистка эмоционально отвечает на вопрос репортера и разводит руками в сторону, после чего ее пиджак приоткрылся. Рудова со смехом отреагировала на ситуацию и поправила пиджак.

В "Жизни по вызову" Рудова играет секс-работницу. Также главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный. 23 августа вышел трейлер сериала, а 25 августа состоялась премьера первых эпизодов в онлайн-кинотеатре KION.