Кортни Кокс засняли в купальнике на яхте с молодым бойфрендом

Американскую актрису Кортни Кокс, известную ролью Моники Геллер в сериале "Друзья", засняли в купальнике на яхте с молодым бойфрендом. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя Кортни Кокс попала в объективы папарацци во время отдыха на яхте на Амальфитанском побережье. Актриса загорала в черном раздельном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини.

Компанию ей составил ее бойфренд — музыкант, клавишник группы Snow Patrol Джонни Макдейд, который младше нее на 12 лет.

"58? Она в отличной форме!", "У нее тело лучше, чем у большинства женщин в 30 лет", "Выглядит лет на 20 меньше", — писали пользователи Daily Mail в комментариях под статьей с фотографиями Кортни Кокс в купальнике, восхищаясь ее физической формой.