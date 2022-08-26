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2 часа назад

Звезду "Друзей" Кортни Кокс засняли на яхте с молодым бойфрендом

Газета.Ru

Американскую актрису Кортни Кокс, известную ролью Моники Геллер в сериале "Друзья", засняли в купальнике на яхте с молодым бойфрендом. Об этом сообщает Daily Mail.

Кортни Кокс засняли в купальнике на яхте с молодым бойфрендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

58-летняя Кортни Кокс попала в объективы папарацци во время отдыха на яхте на Амальфитанском побережье. Актриса загорала в черном раздельном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини.

Компанию ей составил ее бойфренд — музыкант, клавишник группы Snow Patrol Джонни Макдейд, который младше нее на 12 лет.

"58? Она в отличной форме!", "У нее тело лучше, чем у большинства женщин в 30 лет", "Выглядит лет на 20 меньше", — писали пользователи Daily Mail в комментариях под статьей с фотографиями Кортни Кокс в купальнике, восхищаясь ее физической формой.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, как выглядят звезды за 50 в купальниках.

Актеры,Друзья,Кортни Кокс,
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