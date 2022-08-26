Дрю Бэрримор обвиняют в расизме из-за видео, где она гуляет под дождем

Одна из самых странных «отмен» за всю историю Интернета разворачивается прямо у нас на глазах: звезду «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор обвиняют в расизме из-за незамысловатого видео в Тиктоке. Рассказываем, что случилось и при чем здесь дискриминация.

Фото: Кадр из сериала "Диета из Санты-Клариты" Кадр из сериала "Диета из Санты-Клариты"

Все началось с завирусившегося тикток-тренда, придуманного темнокожим блогером. В нем тот энергично гуляет по полю, вдыхая, так сказать, жизнь. Подписал парень его так: «Кто из вас умеет по-настоящему веселиться?» Там же блогер оставил теги #BlackBoyJoy #BigEnergy.

Видео дня

Идея видео быстро прижилась. Публикации с разудалыми темнокожими красавчиками под тегом blackmenfrolicking становились все популярнее.

Стоило включить камеру, улыбнуться, с радостным видом побежать по тропинке — и дело в шляпе. Тренд быстро подхватили европейцы: пользователи публиковали видео с названиями а-ля «Пять способов развеселить себя».

А в июле звезда «50 первых поцелуев», активно ведущая Тикток с 6,5 миллиона подписчиков, опубликовала клип, где плещется под дождем, и призывает никого не упускать возможность выйти на улицу в ливень.

Тогда терпению одной пользовательницы Тиктока пришел конец. Девушка обвинила Дрю в расизме и неуважении к творчеству темнокожих, которые инициировали тренд. «Ты только что подписалась как минимум под словами 3 000 000 людей, которые не уважают темнокожих креаторов и продолжают публиковать свои ролики (под тегом, завирусившимся благодаря нам)», — заявила она в своем видео. Ее поддержали некоторые другие тиктокеры.

Сегодня в топ запросов Твиттера внезапно прорвалось сочетание слов «Дрю Бэрримор расизм». Подавляющее большинство недоумевает: как можно обвинять актрису в том, что она наслаждается дождем? Другие пророчат «отмену» и ждут, что Дрю вот-вот извинится.

Сама Бэрримор пока никак не комментировала инцидент. К слову, она уже не первый раз публикует видео, где призывает выходить на улицу во время дождя и получать от него удовольствие.