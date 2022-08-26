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1 час назад

Михаил Шахназаров раскритиковал молодого артиста Семена Трескунова

Слово и Дело

Российский журналист и блогер Михаил Шахназаров прошелся по актерскому таланту звезды сериала «Ивановы-Ивановы» Семена Трескунова. Шахназаров вспомнил, как некоторое время назад Трескунов якобы «прыгнул» на влиятельного режиссера Никиту Михалкова.

Михаил Шахназаров раскритиковал молодого артиста Семена Трескунова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Маленький и страшненький актер» тогда появился в рекламе чипсов. «Он там чипсы рекламировал. Ну раз чипсы рекламировал, то чем не актер. Похрустел в кадре. Сема Трескунов – деревянный, пафосный»,

– высказался публицист в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Полный абзац». Шахназаров также подчеркнул, что просмотрел одно из некоторых интервью Трескунова. По мнению журналиста, артист «нес полную чушь», именно поэтому язык не поворачивается назвать его умным.

Актеры,Ивановы-Ивановы,Семен Трескунов,Никита Михалков,
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