Маколею 42: чего вы не знали о самом популярном мальчике 90-х

Мир знает Маколея Калкина как очаровательного мальчика-хулигана Кевина Маккаллистера из культового рождественского фильма 1990-х годов «Один дома». Трудно поверить, что талантливому парню 26 августа исполнилось 42 года. Калкин не был в центре внимания в последние годы, но все еще остается в поле зрения фанатов. "Рамблер" собрал неожиданные факты о самом популярном мальчике 90-х.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

- В 10 лет он подписал контракт на главную роль в картине "Один дома". Успех этого фильма был весьма неожиданным, но он собрал более 457 миллионов долларов. Несмотря на чрезвычайно запоминающуюся игру Калкина в этой праздничной комедии, ему заплатили всего сто тысяч долларов. Хотя в 1990 году это могло показаться огромной зарплатой для 10-летнего мальчика, его гонорар резко увеличился в следующих частях культовой картины.

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- Калкин тесно дружил с Майклом Джексоном. Настолько, что поп-звезда попросил его стать крестным отцом его дочери Пэрис. Калкин и Пэрис остаются близкими людьми и сегодня и даже сделали одинаковые татуировки.

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- Он вел «Субботним вечером в прямом эфире» в возрасте 11 лет.

Быть приглашенным вести «SNL» — большая честь для артиста, и большинство людей не получают такой возможности, пока не проработают много лет в индустрии. Но Калкин стал вторым самым молодым человеком, когда-либо ведущим вечернее шоу. Его обошла только 7-летняя Дрю Бэрримор, которая вела шоу в 1982 году.

- В 16 лет он официально получил независимость от родителей. В 1996 году Калкин добился эмансипации от своих родителей, а также права на свое состояние в 17 миллионов долларов после того, как заявил в суде, что отец заставлял его спать на диване и неправильно распоряжался его заработком. После этого деньгами Калкина распоряжался бухгалтер, пока ему не исполнилось 18 лет.

- В 2013 году Калкин представил свою трибьют-группу Velvet Underground, Pizza Underground. В знак уважения к любимой еде Кевина Маккалистера все песни группы были посвящены пицце.