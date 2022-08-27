Звезда "Игры в кальмара" снимется в сериале по триллеру

Актер Ли Джон Джэ, снявшийся в хите Netflix «Игра в кальмара», вернется к роли убийцы Рэя из экшн-триллера «Избави нас от лукавого» в предстоящем сериале — спин-оффе ленты, сообщает Variety со ссылкой на корейские источники.

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Шоу, которое получило название «Рэй», сосредоточится на предыстории персонажа Джэ. В фильме Рэй охотился на главного героя — бывшего агента спецслужб, убившего его брата.

Режиссурой «Рэя» в том числе займется постановщик оригинальной ленты Хон Вон Чхан. Функцию оператора-постановщика возьмет на себя Хон Гён Пхё, снимавший «Паразитов», «Пылающего» и «Сквозь снег».