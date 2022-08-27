Как Эзра Миллер пытается спасти свою голливудскую карьеру

Похоже, Эзра Миллер твердо встал на путь исправления — ну или как минимум очень убедительно делает вид. После целой вереницы скандалов и обвинений в насилии и чуть ли не создании культа имени себя любимого актер публично покаялся и объяснил, что виной всему личный кризис и психические расстройства. И кажется, благодарить за такой разворот на 180 градусов стоит не маму дебошира и не его психотерапевта, а голливудских продюсеров! Но обо всем по порядку.

The Hollywood Reporter сообщает, что Эзру в компании его агента Скотта Мецгера заметили на встрече с главами Warner Bros. Конкретные детали, в частности будущее супергеройского блокбастера «Флэш» с Миллером в главной роли, пока не разглашаются. Зато известно, что актер извинился и подтвердил свою приверженность к проекту. По словам источников издания, Эзра изо всех сил старался произвести хорошее впечатление. И это неудивительно, ведь он впервые общался с новыми руководителями киностудии Майклом Де Лукой и Памелой Абди, которые унаследовали сразу несколько фильмов киновселенной DC на разных этапах постпродакшна. И вот тут начинается самое интересное: как сообщают инсайдеры, Миллер был не на шутку напуган, когда узнал, что Де Лука и Абди рассматривают все варианты для «Флэша», включая полный запрет на выпуск фильма стоимостью 200 миллионов долларов. А уж когда эта парочка положила на полку почти готовую «Бэтгерл» (с которой даже никаких скандалов не было связано!), актер и вовсе запаниковал. Это и побудило его принять меры и обратиться за психологической помощью. Ну что, на этот раз «отмена» отменяется? Делаем ставки и запасаемся попкорном.