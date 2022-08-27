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4 часа назад

Муж Румянцевой раскрыл, почему Рыбников не любил актрису

Мария Каткова

Муж Надежды Румянцевой, советской актрисы, известной по фильму "Девчата", Вилли Хштоян рассказал, почему ее не любил Николай Рыбников. Об этом он сообщил в программе "10 самых", опубликованном на YouTube.

Как отметил Хштоян, Рыбников невзлюбил Румянцеву еще до начала съемок, так как хотел, чтобы роль Тоси Кислицыной сыграла его жена, актриса Алла Ларионова. Еще в период проб Румянцева рассказывала, что актер был недоволен ее успехом.

Когда начались съемки фильма, Рыбников приходил на них не в настроении и портил этим некоторые дубли. В итоге актерам приходилось переснимать их много раз. Часть из них в итоге вырезали из итоговой картины.

Ранее сообщалось, что раскрыт баснословный гонорар Гузеевой в шоу "Голос. 60+".

Актеры,Видео,Девчата,Алла Ларионова,Надежда Румянцева,Николай Рыбников,
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