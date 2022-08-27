Муж Румянцевой раскрыл, почему Рыбников не любил актрису

Муж Надежды Румянцевой, советской актрисы, известной по фильму "Девчата", Вилли Хштоян рассказал, почему ее не любил Николай Рыбников. Об этом он сообщил в программе "10 самых", опубликованном на YouTube.

Как отметил Хштоян, Рыбников невзлюбил Румянцеву еще до начала съемок, так как хотел, чтобы роль Тоси Кислицыной сыграла его жена, актриса Алла Ларионова. Еще в период проб Румянцева рассказывала, что актер был недоволен ее успехом.