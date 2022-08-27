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50 минут назад

Константин Хабенский чуть не покинул открытие ММКФ раньше времени

Ovideo.ru

В столице прошло открытие Московского международного кинофестиваля. На красную ковровую дорожку вышли отечественные звезды экрана – Константин Хабенский, Ирина Старшенбаум, Сергей Пускепалис, Никита Ефремов и многие другие. Интерес публики вызвал Сергей Бурунов, появившийся вместе с загадочной спутницей. Поклонники гадают, кем девушка приходится актеру, который еще ни разу не был женат. Шоумен Денис Косяков решил выделиться, придя на церемонию в килте и белых гольфах.

Хабенский чуть не покинул открытие ММКФ раньше времени
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Со сцены к собравшимся обратился с речью президент фестиваля Никита Сергеевич Михалков. Он отметил важность проведения мероприятия именно сейчас, подчеркнул необходимость проповедования русской культуры и истинных ценностей. Затем бразды правления были переданы Евгению Миронову, он возглавляет жюри 44-го ММКФ.

По традиции в день открытия вручается почетная награда «Верю!» имени Константина Станиславского за покорение вершин актерского мастерства. В этом году ее удостоился Константин Хабенский. Неожиданно артист признался, что чуть было не ушел домой прямо с ковровой дорожки. Поводом стал вопрос одного из журналистов, как собирается Хабенский принимать этот приз в достаточно раннем возрасте. Поразмыслив, Константин Сергеевич все же решил остаться и взять ответственность на себя:

«Я приму! Как аванс за возможный будущий вклад в кинематограф».

В разные годы награду получали Джек Николсон, Мерил Стрип, Жерар Депардье, Инна Чурикова

Фестиваль продлится до 2 сентября. Открыла киносмотр картина режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы».

Актеры,Антон Мегердичев,Денис Косяков,Никита Ефремов,Сергей Бурунов,Константин Станиславский,Сергей Пускепалис,Мерил Стрип,Ирина Старшенбаум,Жерар Депардье,Евгений Миронов,Джек Николсон,Инна Чурикова,Никита Михалков,Константин Хабенский,
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