Хабенский чуть не покинул открытие ММКФ раньше времени

В столице прошло открытие Московского международного кинофестиваля. На красную ковровую дорожку вышли отечественные звезды экрана – Константин Хабенский, Ирина Старшенбаум, Сергей Пускепалис, Никита Ефремов и многие другие. Интерес публики вызвал Сергей Бурунов, появившийся вместе с загадочной спутницей. Поклонники гадают, кем девушка приходится актеру, который еще ни разу не был женат. Шоумен Денис Косяков решил выделиться, придя на церемонию в килте и белых гольфах.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Со сцены к собравшимся обратился с речью президент фестиваля Никита Сергеевич Михалков. Он отметил важность проведения мероприятия именно сейчас, подчеркнул необходимость проповедования русской культуры и истинных ценностей. Затем бразды правления были переданы Евгению Миронову, он возглавляет жюри 44-го ММКФ.

По традиции в день открытия вручается почетная награда «Верю!» имени Константина Станиславского за покорение вершин актерского мастерства. В этом году ее удостоился Константин Хабенский. Неожиданно артист признался, что чуть было не ушел домой прямо с ковровой дорожки. Поводом стал вопрос одного из журналистов, как собирается Хабенский принимать этот приз в достаточно раннем возрасте. Поразмыслив, Константин Сергеевич все же решил остаться и взять ответственность на себя:

«Я приму! Как аванс за возможный будущий вклад в кинематограф».