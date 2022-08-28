Талызина не будет смотреть голливудскую версию "Иронии судьбы"

"Мне жалко времени", — призналась актриса. Она убеждена, что зарубежным знаменитостям не понятны многие вещи, которые русский человек считает обычными.

"Наши мужики в бане с водкой — это им недоступно", — добавила она, уточнив, что в сцене с распитием напитков в бане герои употребляли настоящий алкоголь (употребление спиртного вредит здоровью — Прим.) — в день, когда снимали эту сцену, свой день рождения отмечал актёр Александр Белявский — он сделал коллегам своеобразный сюрприз, принеся на съёмочную площадку настоящий напиток, а не его заменитель.