Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
5 часов назад

Валентина Талызина не будет смотреть голливудскую версию "Иронии судьбы"

Inc-News

Народная артистка РФ Валентина Талызина, подарившая свой голос Наде Шевелёвой из комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" сомневается в успехе зарубежного ремейка, созданного М. Вайсбергом.

Талызина не будет смотреть голливудскую версию "Иронии судьбы"
Фото: Inc-newsInc-news

"Мне жалко времени", — призналась актриса. Она убеждена, что зарубежным знаменитостям не понятны многие вещи, которые русский человек считает обычными.

"Наши мужики в бане с водкой — это им недоступно", — добавила она, уточнив, что в сцене с распитием напитков в бане герои употребляли настоящий алкоголь (употребление спиртного вредит здоровью — Прим.) — в день, когда снимали эту сцену, свой день рождения отмечал актёр Александр Белявский — он сделал коллегам своеобразный сюрприз, принеся на съёмочную площадку настоящий напиток, а не его заменитель.

Актеры,Ирония судьбы, или с легким паром!,Александр Белявский,Валентина Талызина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители