Асмус указала на свою востребованность в киноиндустрии

Актриса Кристина Асмус стала редко появляться в социальных сетях, ссылаясь на высокую занятость. Но упорный труд на съемочной площадке приносит артистке хороший доход.Звезда «Текста» вышла на связь с поклонниками на днях. Она заявила, что забывает про социальные сети, посвящая себя реальной жизни и съемкам. На данный момент Асмус находится в Ярославле.
«Ничего не могу поделать. Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю также. Сейчас я в Ярославле на съемках нового проекта. Играю полную свою противоположность», — отметила артистка.
Судя по всему речь идет о съемках сериала «Райцентр». Кристина Асмус играет в этом проекте главную роль. Недавно состоялась премьера еще одного многосерийного фильма с ее участием под названием «Люся».