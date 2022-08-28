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8 минут назад

Кристина Асмус указала на свою востребованность в киноиндустрии

Слово и Дело

Актриса Кристина Асмус стала редко появляться в социальных сетях, ссылаясь на высокую занятость. Но упорный труд на съемочной площадке приносит артистке хороший доход.Звезда «Текста» вышла на связь с поклонниками на днях. Она заявила, что забывает про социальные сети, посвящая себя реальной жизни и съемкам. На данный момент Асмус находится в Ярославле.

Асмус указала на свою востребованность в киноиндустрии
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Ничего не могу поделать. Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю также. Сейчас я в Ярославле на съемках нового проекта. Играю полную свою противоположность», — отметила артистка.

Судя по всему речь идет о съемках сериала «Райцентр». Кристина Асмус играет в этом проекте главную роль. Недавно состоялась премьера еще одного многосерийного фильма с ее участием под названием «Люся».

Актеры,Люси,Кристина Асмус,
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