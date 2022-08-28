Андрей Соколов: «Иногда надо идти наперекор!»

Ну а сейчас, к 60 годам, за плечами у артиста более 100 ролей в кино и театре (он уже более 30 лет служит в знаменитом «Ленкоме») и несколько режиссерских работ.

Фото: Мир новостей Мир новостей

У Андрея Соколова - несколько хобби, но самое любимое - сочинять стихи, этим он увлекается с детства. А еще актер поет, играет в хоккей, обожает рыбалку, гоняет на мотоцикле... До недавних пор даже прыгал с парашютом! Обо всем этом юбиляр нам сам и рассказал.

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ЮБИЛЕЙ СЕКС-СИМВОЛА

- Андрей Алексеевич, с юбилеем вас! Как отметили?

- Спасибо за поздравление! Я практически никогда не отмечаю день в день, потому что это август, время отпусков, и в Москве никого нет. По традиции празднество всегда проходит осенью. Правда, сейчас не такое время, когда можно заниматься безудержным весельем, хочется в тишине подумать о жизни. Так что пока не знаю, буду ли я отмечать в этом году юбилей... Хотя это отличный повод собрать вместе близких людей. Есть люди, с которыми ты не видишься долгое время, но при такой встрече этой паузы не чувствуешь...

- Друзьям обычно заказываете подарки?

- Я очень не люблю пылесборников. Да, это может быть красиво, но это может стоять долго на полке и не иметь никакого практического применения. Так что я в этом плане человек практичный. Поэтому я - за полезные подарки. Например, на одном из юбилеев все друзья скинулись и подарили мне лодку, так как я увлекаюсь рыбалкой. Сам по себе я тоже люблю дарить какие-то смысловые вещи. У меня есть друг, который обожает мотоциклы. Ему нужен был один переходник, и он нигде его не мог найти. Я смог достать, подарил ему. Это был самый дорогой подарок для него. И это особое чувство, когда ты смог понять, угадать желание друга.

- Вас до сих пор называют секс-символом. Лестно такое звание?

- Было бы странно, если бы я до сих пор визжал от восторга, услышав это словосочетание, но мне приятно, что это «звание» некоторым образом связано со мной. Но эти слова для меня по значению гораздо шире. Секс-символ — это человек, который привлек внимание, который отвечает за свои поступки, у которого есть мужское начало и так далее. Для меня такой пример, если говорить о нашем кинематографе, - те люди, с которыми я имел честь служить в театре «Ленком»: это и Николай Караченцов, и Саша Абдулов, и Олег Янковский, и Александр Збруев. И если я вхожу в плеяду этих уважаемых людей - я этим горд и благодарен жизни за то, что это в ней есть...

ГЕНИАЛЬНЫЕ СТИХИ

- Вы - разносторонний творческий человек: не только играете в кино и театре, но и пишете стихи. Помните первое?

- Я достаточно рано научился читать и писать - мне было года четыре или пять. А первое мое стихотворение было написано в шесть лет. Называлось оно «Московские звезды». И вот мне казалось, что мой первый стих - это такой Пушкин и Есенин в одном флаконе!

Я твою лелею нежность Цвета глаз домашней кошки... Я твои целую руки, Я храню твои слова...

Там, где я тебя не встретил, Снова осень вьет дорожки. «Стосковалась», - шепчет ветер, Заметает след листва.

(08.09.1994)

Я начал писать письма в различные московские редакции, и текст был приблизительно следующий: «Уважаемый редактор! Я понимаю, что мои стихи гениальные, но гонорара не надо. Просто разместите на первой странице и напишите, что автор - Андрей Соколов, и поставьте мою фотографию». Ответил мне только редактор газеты «Пионерская правда»: «Уважаемый Андрей! К сожалению, наша редакция не доросла до вашего уровня. Но как только это произойдет, мы обязательно опубликуем ваше стихотворение». (Смеется.) Но что самое интересное: так сложилось, что мои первые стихи действительно опубликовали именно они...

- Вы считаете себя поэтом?

- Нет, не считаю. Для меня поэт — это что-то неземное. Пушкин - поэт, Есенин - поэт, Блок - поэт. Еще сейчас очень много талантливой молодежи...

- Что же для вас поэзия?

- Это то, что является смыслом жизни. То, что, с одной стороны, разрывает тебя изнутри, а с другой - дает возможность летать. Для меня это хобби, любимое причем. Но оно не пронизало меня насквозь, как было у великих поэтов...

- Знаю, вы еще прекрасно поете, сочиняете песни...

- Музыкальный талант открылся тоже лет в шесть. Я поступал на отделение скрипки - мама так хотела. И единственное условие при поступлении было: «Если будут просить спеть какую-то песню, ты, главное, не пой «Калинку»!» - «Почему?» - «Не надо тебе этого!» И вот когда начался экзамен, один их моих конкурентов спел песню, которую я готовил, и мне ничего не оставалось, кроме как исполнить «Калинку». Естественно, меня не взяли. Потом я все же поступил, но на класс баяна, отучился два года, а затем сбежал, сказав маме: «Выбирай: или сын, или баян!» Для меня сольфеджио до сих пор что-то непостижимое. На гитаре я научился играть уже во дворе. А когда стал студентом Щукинского училища, первое, что мне сказал педагог по вокалу: «Ты самое главное - не пой!» - «Почему?» - «Ну не надо тебе этого!» - «Понял!» И после этого я начал петь! (Смеется.) Так что надо иногда идти наперекор...

ПЕРВАЯ СЛАВА

- А в театральное училище как поступали?

- Я читал басни, стихотворения. И не придумал ничего лучше, как свои стихи выдать за Сергея Есенина. На экзамене передо мной сидела приемная комиссия, в которую входили Владимир Этуш и Юрий Катин-Ярцев. Они всегда друг друга подкалывали. Помню, Катин-Ярцев спросил: «Володь, ну ты эти-то стихи помнишь?» «Хм, третий том, 15-я страница!» - тут же нашелся Этуш. И вот так я вошел в классику! (Смеется.)

- Популярность вам принесла картина «Маленькая Вера». А дебютная лента чем запомнилась?

- Мой первый фильм - «Она с метлой, он в черной шляпе», и с ним у меня связаны очень приятные воспоминания. Когда картина вышла на экраны, я пошел в училище отпрашиваться, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре «Октябрь». В 9 утра был первый сеанс... То, что я увидел на экране, меня повергло не то что в недоумение - это был шок! Ужас! Наверное, вы записывали свой голос в детстве на пленку? Когда я слушал свой голос — это было неприятное ощущение. Но когда увидел себя на экране - я просто поразился непрофессионализмом режиссера, который мог выбрать такого артиста на роль!.. Потом я отпросился на второй сеанс. И уже подумал, что не все так плохо. Потом на третий... В общем, всего их было пять. После пятого я выходил - уже не спеша, неторопливо, - и люди стали меня узнавать, попросили автограф! Это была первая слава...

ПАРЕНЬ ИЗ ЧЕРТАНОВА

- Вы много работаете: снимаетесь, играете на сцене, ставите фильмы, спектакли, участвуете в различных мероприятиях... Организм как все это выдерживает?

- На моем теле очень много «зарубок». Я однажды решил посчитать, сколько у меня переломов, про них можно отдельно рассказать, но все это займет очень много времени... И спорт, и родное Чертаново оставили свои отпечатки... В то время была даже такая песня: «Увезу тебя я в тундру или нет - в Иваново. Да куда захочешь - только не в Чертаново!» Потому что на тот момент это был один из самых неспокойных районов Москвы... Так вот, возвращаясь к вопросу, однажды у меня за два месяца было 45 перелетов. И после этого спина начала просто «трещать»... То есть надо понимать, что здоровье - не бесконечное. Стараюсь поддерживать в спортивном зале свою форму, играю в хоккей... Если говорить о возрасте, то он тоже дает о себе знать. Я все это понимаю - не стесняюсь и не кокетничаю. Понимаю, что время — это тоже не бесконечный ресурс.

- Но вы когда-то и экстремальными видами спорта занимались...