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3 часа назад

Пратт может вернуться в «Список смертников» в случае его продления

Inc-News

По сообщениям западных таблоидов, стриминг Amazon Prime Video сейчас рассматривает варианты с продолжением фильма «Список смертников», который получил в июльской премьере достаточно высокие зрительские оценки.

Пратт может вернуться в «Список смертников» в случае его продления
Фото: inc-newsinc-news

Решения о продолжении истории морского пехотинца Джека Карра, ставшего продюсером шоу, пока нет. Но, по некоторым данным, руководство стриминга склоняется к продлению проекта.

Об этом косвенно говорят переговоры Amazon с исполнителем главной роли Крисом Праттом, который якобы уже дал согласие сниматься, если решение о втором сезоне будет принято в ближайшие сроки, чтобы он смог скорректировать другие свои рабочие планы.

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