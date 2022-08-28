Пратт может вернуться в «Список смертников» в случае его продления

По сообщениям западных таблоидов, стриминг Amazon Prime Video сейчас рассматривает варианты с продолжением фильма «Список смертников» , который получил в июльской премьере достаточно высокие зрительские оценки.

Решения о продолжении истории морского пехотинца Джека Карра, ставшего продюсером шоу, пока нет. Но, по некоторым данным, руководство стриминга склоняется к продлению проекта.

Об этом косвенно говорят переговоры Amazon с исполнителем главной роли Крисом Праттом, который якобы уже дал согласие сниматься, если решение о втором сезоне будет принято в ближайшие сроки, чтобы он смог скорректировать другие свои рабочие планы.